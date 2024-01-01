Kapadokya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsüne hoş geldiniz!

Liyakatı esas alan, farklı düşüncelerle zenginleşen, dünyanın birikimini sunan programlarımıza katılın…

Bilgi için:

Tel: (384) 353 5009 – (1600-1606-1607 Dahili)

E-posta: lisansustu@kapadokya.edu.tr

Kapadokya Üniversitesinin lisansüstü programları, Kapadokya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü bünyesinde yürütülmektedir.

Enstitü, bağımsız bilimsel araştırma yapmak isteyen öğrencilerine ileri düzeyde eğitim olanakları sunmakta ve onların ilgi duydukları alanlarda uzmanlaşmalarını temin etmektedir. Öğrencilerimiz, enstitümüzün sağladığı akademik ortamda, Türkiye ve dünya bilimine katkıda bulunacak özgün ve yüksek nitelikli eserler yaratırlar.

Enstitü, istediği alanda çalışamayan, alan değiştirmek isteyen; akademik alanda çalışmayı düşünen, alanındaki yetkinliğini yükseltmek isteyen; iş yerindeki konumunu yükseltmeye ihtiyaç duyan veya kendisini geliştirerek kamuoyu önderleri arasına girmeyi arzulayan lisans mezunlarına farklı yüksek lisans programı seçenekleri sunar.

Eğitim programlarımız, öğrencilerin farklı ihtiyaçlarına cevap vermek üzere esnek şekilde yapılandırılmıştır. Yüksek lisans öğrencilerimiz kampüs yaşamına karışıp bir ikinci üniversite keyfi yaşayabilir ya da yaşam şartlarını zorlamadan, çalıştıkları iş yerlerine taahhütlerini aksatmadan uzaktan eğitimle yüksek lisans derecesi elde edebilirler.

Programlarımız, katılımcılarını kişisel okumalarla, gazete veya internet bilgileri ile elde edemeyecekleri, 21. yüzyıl Türkiye’sine ve dünyasına dair en yeni bilgilerle donatmayı ve böylece yetkin kamuoyu önderlerinin yetişmesine yardımcı olmayı hedeflemektedir.

Amacımız, Türkiye’nin dört bir yanından, donanımlı, yetenekli ve farklı yaşlardaki öğrencileri; dünyadaki ve ülkemizdeki güncel tartışmaları izleyen akademik kadromuz ile buluşturarak, bilimsel araştırmaya katkıda bulunan bir akademik ortam oluşturmaktır.