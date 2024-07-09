- Bitirme Projeleri ve Yapay Zekâ Akademik Tez Programı (18.09.2025) - Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü 2025-2026 Güz Dönemi 3.Başvuru Kayıt İşlemleri - Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu (13.09.2025) - Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü 2025-2026 Güz Dönemi 3.Başvuru Değerlendirme Sonuçları - Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğü Makale Çağrısı (11.09.2025) - Ulusal Afet Yönetimi ve Güvenlik Sempozyumu (06.09.2025) - Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü 2025-2026 Güz Yarıyılı Lisansüstü Program 3. Başvuru Duyurusu - 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı Lisansüstü Güz Dönemi Yatay Geçiş Başvurusu - Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü 2025-2026 Güz Dönemi 2.Başvuru Kayıt İşlemleri - Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü 2025-2026 Güz Dönemi 2.Başvuru Değerlendirme Sonuçları - Fulbright Doktora Tezi Araştırma Bursu - 2025-2026 Akademik Yılı Güz 2.Başvuru Dönemi KÜN İngilizce Yeterlik Sınav Takvimi ve Açıklamaları - Mersin Üniversitesi – Bilimsel Dergi Listesi (19.07.2025) - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi – Sürdürülebilirlikte Güncel Yaklaşımlar Özel Sayı Çağrısı (18.07.2025) - Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü 2025-2026 Güz Dönemi 1.Başvuru Kayıt İşlemleri - Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü 2025-2026 Güz Dönemi 1.Başvuru Değerlendirme Sonuçları - 2025-2026 Akademik Yılı Güz Dönemi KÜN İngilizce Yeterlik Sınav Takvimi ve Açıklamaları - Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü 2025-2026 Güz Yarıyılı Lisansüstü Program Başvuru Duyurusu - TUADER-TURAK Öğrenci Değerlendirici Eğitimi (11.06.2025) - Türk Denetimli Serbestlik Sistemi 20. Yıl Uluslararası Sempozyumu (11.06.2025) - 2024-2025 Akademik Yılı Bahar Dönemi Tezsiz Yüksek Lisans Programlarının Dönem Projesi Sunum Tarihleri (29.05.2025) - Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü 2024-2025 Bahar Dönemi Final Takvimi - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (AEÜSBED) 2026 Yılı Aile Özel Sayısı Yayın Daveti (16.05.2025) - Uluslararası Zeytin Konseyi Doktora Bursları (8.05.2025) - ULUSLARARASI YABANCI DİL SINAVLARI EŞDEĞERLİKLERİ DOKÜMANI (Güncelleme: 11.03.2025) - TUADER-TURAK Öğrenci Değerlendirici Eğitimi (05.04.2025) - İstanbul Gedik Üniversitesi Genç TESAM III. Uluslararası Sosyal Bilimler Öğrenci Kongresi (29.03.2025) - İstanbul Beykent Üniversitesi İletişim Fakültesi II. Öğrenci Sempozyumu (27.03.2025) - BESKAP 2025 Destek Programı (26.03.2025) - AA Araştırma Bursları 2025-2026 Devam Ediyor (19.03.2025) - Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü 2024-2025 Bahar Dönemi 3.Başvuru Kayıt İşlemleri - Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü 2024-2025 Bahar Dönemi 3.Başvuru Değerlendirme Sonuçları - Maltepe Üniversitesi – International Graduate Students Interdisciplinary Symposium (12.03.2025) - Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi – Multidisipliner Ayasofya Lisansüstü Öğrenci Kongresi (12.03.2025) - İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi – II. Lisansüstü Öğrenci Kongresi (12.03.2025) - 2024-2025 Akademik Yılı Bahar Dönemi KÜN İngilizce Yeterlik Sınav Takvimi ve Açıklamaları - Türkiye Yeşilay Cemiyeti 2024-2025 Eğitim Yılı Araştırma Bursları (1.03.2025) - Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü 2024-2025 Bahar Yarıyılı Ders Programı - COVID-19 Salgını Nedeniyle Tez Döneminde Ek Süre Talebi Başvuruları Hakkında Duyuru (19.02.2021) - Lisansüstü Programlar İçin Mali Kayıt Yenileme İşlemleri (22.02.2021) - 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü Yatay Geçiş Başvuru Değerlendirme Sonuçları (25.02.2021) - 2020 -2021 Bahar Dönemi Ders Programı (05.03.2021) - Tezsiz Yüksek Lisans Programlarından Tezli Programlara Geçiş Başvuru Tarihi Güncellemesi (03.03.2021) - Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü Yüksek Lisans Programları Başvuru Değerlendirme Sonuçları– 2 (10.03.2021) - Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü Yüksek Lisans Kültürel Çalışmalar Programı Başvuru Değerlendirme Sonuçları (13.03.2021) - Ahiler Kalkınma Ajansı Lisansüstü Tezleri Destekleme Programına Başvurular Başladı (15.03.2021) - İŞKUR Akademik Çalışma Programı Lisansüstü Tez Destekleri İçin Başvurular Başladı (15.03.2021) - KÜN Tez Ofisi Kurulmuştur (11.05.2021) - 2021-2022 Eğitim – Öğretim Yılı Lisansüstü Güz Dönemi Kurum İçi ve Kurumlar Arası Başvuru Koşulları - Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü 2021-2022 Güz Yarıyılı 2. Başvuru Değerlendirme Sonuçları - (Mazeretli) Başvuru Dönemi KÜN İngilizce Yeterlik Sınavı Takvimi ve Açıklamaları - Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü 2021-2022 Güz Yarıyılı Ders Programı - Lisansüstü Seminerleri: Toplumsal Dip Dalgalara Bakmak - Lisansüstü Başvuru Süresinin Uzatılması Hakkında (20.10.2021) - 128. AVRUPA BİRLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI DUYURUSU - 2021-2022 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı Başvuru Dönemleri KÜN İngilizce Yeterlik Sınavları Takvimi ve Açıklamaları - Tezsiz Programların Dönem Projesi Sunum Tarihleri Listesi (10.01.2022) - 2021-2022 Eğitim yılı Bahar Dönemi 1.Başvuru Sonuç İlanı - 2021-2022 Eğitim – Öğretim Yılı Lisansüstü Bahar Dönemi Kurum İçi ve Kurumlar Arası Yatay Geçiş Başvurusu Başladı - 2021-2022 Bahar Dönemi Lisansüstü Programlarımıza 2. Başvurular Başladı - Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü 2021-2022 Bahar Yarıyılı Yatay Geçiş Başvuru Değerlendirme Sonuçları ve Kayıt İşlemleri - 2021-2022 Bahar Yarıyılı 2. Başvuru Değerlendirme Sonuçları - 2021-2022 Bahar Dönemi Lisansüstü Programlarımıza 3. Başvurular Başladı - Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü 2021-2022 Bahar Yarıyılı Ders Programı - Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü 2021-2022 Bahar Yarıyılı 3. Başvuru Değerlendirme Sonuçları - Ege Üniversitesi 1. Uluslararası Lisansüstü Öğrenci Kongresi Bildiri Çağrısı (18.04.2022) - Airlangga Üniversitesi (Endonezya) Lisansüstü Enstitüsü Yaz Okulu Programı (28.04.2022) - Müze Kumbaram Araştırma Fonu (Son Başvuru Tarihi 17.06.2022) - 2021-2022 Akademik Yılı Bahar Dönemi Final Takvimi ve Derslik Dağılımı - 2021-2022 Akademik Yılı Bahar Dönemi Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi Sunum Tarihleri - 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Lisansüstü Güz Dönemi Kurum İçi ve Kurumlar Arası Yatay Geçiş Başvurusu - 2022-2023 Akademik Yılı Güz Yarıyılı Başvuru Dönemleri KÜN İngilizce Yeterlik Sınav Takvimi ve Açıklamaları - Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü 2022-2023 Güz Yarıyılı Başvuru Değerlendirme Sonuçları - Uluslararası Lisansüstü Çalıştayı Bildiri Çağrısı (İngilizce) - 2022-2023 Güz Dönemi Lisansüstü Programlarımıza 2. Başvurular Başladı - 2022-2023 Akademik Yılı Güz Yarıyılı 2.Başvuru Dönemi KÜN İngilizce Yeterlik Sınav Takvimi ve Açıklamaları - 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü Yatay Geçiş Başvuru Değerlendirme Sonuçları ve Kayıt İşlemleri - Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü 2022-2023 Güz Yarıyılı 2. Başvuru Değerlendirme Sonuçları - Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü 2022-2023 Güz Dönemi 2. Başvuru Kayıt İşlemleri - 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Lisansüstü Güz Dönemi Yatay Geçiş Başvuru Süresi Uzatıldı - 2022-2023 Akademik Yılı Güz Yarıyılı Başvuru Dönemleri KÜN İngilizce Yeterlik Sınav Takvimi ve Açıklamaları - Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü 2022-2023 Güz Yarıyılı Ders Programları - Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü 2022-2023 Güz Yarıyılı 3. Başvuru Değerlendirme Sonuçları - Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü 2022-2023 Güz Dönemi 3. Başvuru Kayıt İşlemleri - Normal Öğrenim Süresini Aşmış (Uzatan) Lisansüstü Öğrencilerin Kayıt Yenileme İşlemi - Kültür ve Turizm Bakanlığı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 2023 Yılı Eğitim ve Araştırma Bursları - Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü 2022-2023 Güz Yarıyılı Güncel Ders Programı - 2022-2023 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı 1.Başvuru Dönemi KÜN İngilizce Yeterlik Sınav Takvimi ve Açıklamaları - 2022-2023 Güz Yarıyılı Final ve Dönem Projesi Sunum Takvimi - KÜN İngilizce Yeterlilik Sınav Sonucu - Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü 2022-2023 Bahar Dönemi Değerlendirme Sonuçları - AYEUM (Araştırma Yöntemleri Eğitim ve Uygulama Merkezi) Veri Tabanına Aboneliği - Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü 2022-2023 Bahar Dönemi 1. Başvuru Kayıt İşlemleri - 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Lisansüstü Bahar Dönemi Kurum İçi ve Kurumlar Arası Yatay Geçiş Başvurusu - 2022-2023 Akademik Yılı Bahar Dönemi KÜN İngilizce Yeterlik Sınav Takvimi ve Açıklamaları - Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü 2022-2023 Bahar Dönemi 2.Başvuru Değerlendirme Sonuçları - Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü 2022-2023 Bahar Dönemi 2. Başvuru Kayıt İşlemleri - 2023-2024 Akademik Yılı Bahar Dönemi KÜN İngilizce Yeterlik Sınav Takvimi ve Açıklamaları - Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü 2023-2024 Güz Dönemi Güncel Final Takvimi - 2023-2024 Akademik Yılı Güz Dönemi Turist Rehberliği Tezsiz (Örgün-Uzaktan) Yüksek Lisans Dönem Projesi Sunum Tarihleri - 2023-2024 Akademik Yılı Güz Dönemi Tezsiz Yüksek Lisans Programlarının Dönem Projesi Sunum Tarihleri (06.01.2024) - KÜN İngilizce Yeterlilik Sınav Sonucu - Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Mülakatları Hk. (28.09.2023) - Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü 2023-2024 Güz Dönemi 3.Başvuru Değerlendirme Sonuçları - Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü 2023-2024 Güz Dönemi 3. Başvuru Kayıt İşlemleri - Türkiye Yeşilay Cemiyeti 2023-2024 Eğitim Yılı Araştırma Bursları - 2023-2024 Akademik Yılı Güz Dönemi 4.KÜN İngilizce Yeterlik Sınavı Takvimi ve Açıklamaları - Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü 2023-2024 Güz Yarıyılı Ders Programı - Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü 2023-2024 Güz Dönemi 4.Başvuru Değerlendirme Sonuçları - Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü 2023-2024 Güz Dönemi 4. Başvuru Kayıt İşlemleri - Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü 2023-2024 Güz Dönemi 5.Başvuru Değerlendirme Sonuçları - Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü 2023-2024 Güz Dönemi 5. Başvuru Kayıt İşlemleri - Marmara Belediyeler Birliği Başkanlığı – 2024 Doktora Tez Desteği Programı Duyurusu (23.11.2023) - AA Araştırma Bursları 2024-25 (23.11.2023) - 2023-2024 Akademik Yılı Bahar Dönemi KÜN İngilizce Yeterlik Sınav Takvimi ve Açıklamaları - Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü 2023-2024 Güz Dönemi Güncel Final Takvimi - 2023-2024 Akademik Yılı Güz Dönemi Turist Rehberliği Tezsiz (Örgün-Uzaktan) Yüksek Lisans Dönem Projesi Sunum Tarihleri - 2023-2024 Akademik Yılı Güz Dönemi Tezsiz Yüksek Lisans Programlarının Dönem Projesi Sunum Tarihleri (06.01.2024) - KÜN İngilizce Yeterlilik Sınav Sonucu - Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü 2022-2023 Bahar Dönemi Değerlendirme Sonuçları - AYEUM (Araştırma Yöntemleri Eğitim ve Uygulama Merkezi) Veri Tabanına Aboneliği - Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü 2022-2023 Bahar Dönemi 1. Başvuru Kayıt İşlemleri - 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Lisansüstü Bahar Dönemi Kurum İçi ve Kurumlar Arası Yatay Geçiş Başvurusu - 2022-2023 Akademik Yılı Bahar Dönemi KÜN İngilizce Yeterlik Sınav Takvimi ve Açıklamaları - Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü 2022-2023 Bahar Dönemi 2.Başvuru Değerlendirme Sonuçları - Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü 2022-2023 Bahar Dönemi 2. Başvuru Kayıt İşlemleri - Ön Lisans,Lisans ve Lisansüstü Programlar İçin Tüm Eğitim Öğretim Faaliyetleri Bir Sonraki Duyuruya Kadar Ertelenmiştir. İlgili Öğrencilerimize Duyurulur. - Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü 2022-2023 Bahar Dönemi 2. ve 3. Başvuru Dönemi Takvimleri Ertelenmiştir. - 2022 – 2023 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı Öncesinde Kayıt Olan Lisansüstü Öğrencilerinin Mali Kayıt İşlemleri - 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Lisansüstü Bahar Dönemi Mazeretli Yatay Geçiş Başvurusu - 2022 – 2023 Akademik yılı Bahar Dönemi Öğrenci İşleri Otomasyonu Üzerinden Ders Kaydı İşlemleri - 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü Yatay Geçiş Başvuru Değerlendirme Sonuçları ve Kayıt İşlemleri - Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü 2022-2023 Bahar Yarıyılı Ders Programı - Deprem Felaketi Nedeniyle Eğitim-Öğretim ve Sınav Süreçlerine İlişkin Revizyon Duyurusu - 2022-2023 Akademik Yılı Bahar Dönemi (3. Başvuru Dönemi) KÜN İngilizce Yeterlik Sınav Takvimi ve Açıklamaları - Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü 2022-2023 Bahar Dönemi 3.Başvuru Değerlendirme Sonuçları - Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü 2022-2023 Bahar Dönemi 3. Başvuru Kayıt İşlemleri - Project MUSE Premium Collection Veritabanı Deneme Erişimine Açılmıştır (24.03.2023) - Lisansüstü Programlarda 03 Nisan 2023 Tarihinden İtibaren Geçerli Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulamaları Hakkında Açıklama - Airlangga Üniversitesi (Endonezya) Yaz Okulu Duyurusu (17.04.2023) - Venedik Ca’ Foscari Üniversitesi (İtalya) Yaz Okulu Duyurusu (17.04.2023) - Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü 2022-2023 Bahar Dönemi Final Takvimi - Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü 2022-2023 Bahar Dönemi Güncel Final ve Dönem Projesi Sunum Takvimi - 2023-2024 Akademik Yılı Güz Dönemi KÜN İngilizce Yeterlik Sınavı Takvimi ve Açıklamaları - Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü 2023-2024 Güz Dönemi 1.Başvuru Değerlendirme Sonuçları - Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü 2023-2024 Güz Dönemi 1. Başvuru Kayıt İşlemleri - 2023-2024 Akademik Yılı Güz Dönemi 2.KÜN İngilizce Yeterlik Sınavı Takvimi ve Açıklamaları - 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Lisansüstü Güz Dönemi Yatay Geçiş Başvurusu - Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü 2023-2024 Güz Dönemi 2.Başvuru Değerlendirme Sonuçları - Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü 2023-2024 Güz Dönemi 2. Başvuru Kayıt İşlemleri - 2023-2024 Akademik Yılı Güz Dönemi 3.KÜN İngilizce Yeterlik Sınavı Takvimi ve Açıklamaları - Turan Demiraslan Burs (Lisansüstü) Programı Açıklaması - 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü Yatay Geçiş Başvuru Değerlendirme Sonuçları ve Kayıt İşlemleri - 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü Yatay Geçiş Başvuru Değerlendirme Sonuçları ve Kayıt İşlemleri - 2023 – 2024 Akademik Yılı Güz Yarıyılı Öncesinde Kayıt Olan Lisansüstü Öğrencilerinin Mali Kayıt İşlemleri - KÜN İngilizce Yeterlilik Sınav Sonucu - Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Mülakatları Hk. (28.09.2023) - Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü 2023-2024 Güz Dönemi 3.Başvuru Değerlendirme Sonuçları - Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü 2023-2024 Güz Dönemi 3. Başvuru Kayıt İşlemleri - Türkiye Yeşilay Cemiyeti 2023-2024 Eğitim Yılı Araştırma Bursları - 2023-2024 Akademik Yılı Güz Dönemi 4.KÜN İngilizce Yeterlik Sınavı Takvimi ve Açıklamaları - Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü 2023-2024 Güz Yarıyılı Ders Programı - Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü 2023-2024 Güz Dönemi 4.Başvuru Değerlendirme Sonuçları - Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü 2023-2024 Güz Dönemi 4. Başvuru Kayıt İşlemleri - Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü 2023-2024 Güz Dönemi 5.Başvuru Değerlendirme Sonuçları - Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü 2023-2024 Güz Dönemi 5. Başvuru Kayıt İşlemleri - Marmara Belediyeler Birliği Başkanlığı – 2024 Doktora Tez Desteği Programı Duyurusu (23.11.2023) - AA Araştırma Bursları 2024-25 (23.11.2023) - 2023-2024 Akademik Yılı Bahar Dönemi KÜN İngilizce Yeterlik Sınav Takvimi ve Açıklamaları - Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü 2023-2024 Güz Dönemi Güncel Final Takvimi - 2023-2024 Akademik Yılı Güz Dönemi Turist Rehberliği Tezsiz (Örgün-Uzaktan) Yüksek Lisans Dönem Projesi Sunum Tarihleri - 2023-2024 Akademik Yılı Güz Dönemi Tezsiz Yüksek Lisans Programlarının Dönem Projesi Sunum Tarihleri (06.01.2024) - KÜN İngilizce Yeterlilik Sınav Sonucu - Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü 2023-2024 Bahar Dönemi Başvuruları Değerlendirme Sonuçları - 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Lisansüstü Bahar Dönemi Yatay Geçiş Başvurusu - Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü 2023-2024 Bahar Dönemi Başvuru Kayıt İşlemleri - BESKAP Soydaş ve Akraba Topluluklarla İlgili Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri için Burs Duyurusu (29.01.2024) - 2023-2024 Akademik Yılı Bahar Dönemi 2.KÜN İngilizce Yeterlik Sınav Takvimi ve Açıklamaları - Bursa Büyükşehir Belediyesi Lisansüstü Tez Destek Programı (06.02.2024) - 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü Yatay Geçiş Başvuru Değerlendirme Sonuçları ve Kayıt İşlemleri - Yeniden Asya Sertifikalı Eğitim Programı (14.02.2024) - Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü 2023-2024 Bahar Dönemi 3.Başvuru Değerlendirme Sonuçları - Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü 2023-2024 Bahar Dönemi 3.Başvuru Kayıt İşlemleri - Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü 2023-2024 Bahar Dönemi Final Takvimi - 2024-2025 Akademik Yılı Güz 1. Başvuru Dönemi KÜN İngilizce Yeterlik Sınav Takvimi ve Açıklamaları - 2023-2024 Akademik Yılı Bahar Dönemi Turist Rehberliği Tezsiz (Örgün-Uzaktan) Yüksek Lisans Dönem Projesi Sunum Tarihleri - 2023-2024 Akademik Yılı Bahar Dönemi Tezsiz Yüksek Lisans Programlarının Dönem Projesi Sunum Tarihleri (20.05.2024) - Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü 2023-2024 Bahar Dönemi Odyoloji (Tezli/Tezsiz) Final Takvimi – Güncel - Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü 2024-2025 Güz Dönemi 1.Başvuru Değerlendirme Sonuçları - Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü 2024-2025 Güz Dönemi 1.Başvuru Kayıt İşlemleri - YÖK Üretken Yapay Zeka Etik Kullanımına Dair Etik Rehber (07.05.2024) - 2024-2025 Akademik Yılı Güz 2. Başvuru Dönemi KÜN İngilizce Yeterlik Sınav Takvimi ve Açıklamaları