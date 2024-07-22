Duyurular
18.10.2025
Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü 2025-2026 Güz Dönemi 4.Başvuru Kayıt İşlemleri (18.10.2025)
Üniversitemize yerleşen tüm öğrencilerimizi tebrik ediyoruz. Üniversitemize kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenci adaylar...
17.10.2025
Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü 2025-2026 Güz Dönemi 4.Başvuru Değerlendirme Sonuçları
Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü 2025-2026 eğitim öğretim yılı güz dönemi 4.başvuru değerlendirme sonuçları için...
10.10.2025
2025-2026 Güz Dönemi 4. Başvuru KÜN İngilizce Yeterlilik Sınav Sonucu
2025-2026 Güz Dönemi 4. Başvuru kapsamında yapılan KÜN İngilizce Yeterlilik Sınavı sonuçları yayımlanmıştır. Sonuçlara buradan ul...
08.10.2025
Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü 2025-2026 Güz Yarıyılı Lisansüstü Program 4. Başvuru Duyurusu
Kapadokya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü, 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Tezli – T...
29.09.2025
Yeşilay Lisansüstü Tez Araştırma Bursu Destek Programı
Türkiye Yeşilay Cemiyeti, kuruluş amaçları ve stratejik hedefleri çerçevesinde bağımlılıklarla mücadele etmek amacıyla toplumun b...
29.09.2025
2025-2026 Akademik Yılı Güz 4.Başvuru Dönemi KÜN İngilizce Yeterlik Sınav Takvimi ve Açıklamaları (29.09.2025)
Sınav Takvimi KÜN lisansüstü programlarına 2025-2026 Akademik Yılı Güz Dönemi için 4. başvuru döneminde (26 Eylül 2025-07 Ekim...