Duyurular

Tümü

18.10.2025

Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü 2025-2026 Güz Dönemi 4.Başvuru Kayıt İşlemleri (18.10.2025)

Üniversitemize yerleşen tüm öğrencilerimizi tebrik ediyoruz.  Üniversitemize kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenci adaylar...

17.10.2025

Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü 2025-2026 Güz Dönemi 4.Başvuru Değerlendirme Sonuçları

Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü 2025-2026 eğitim öğretim yılı güz dönemi 4.başvuru değerlendirme sonuçları için...

10.10.2025

2025-2026 Güz Dönemi 4. Başvuru KÜN İngilizce Yeterlilik Sınav Sonucu

2025-2026 Güz Dönemi 4. Başvuru kapsamında yapılan KÜN İngilizce Yeterlilik Sınavı sonuçları yayımlanmıştır. Sonuçlara buradan ul...

08.10.2025

Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü 2025-2026 Güz Yarıyılı Lisansüstü Program 4. Başvuru Duyurusu

Kapadokya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü, 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Tezli – T...

29.09.2025

Yeşilay Lisansüstü Tez Araştırma Bursu Destek Programı

Türkiye Yeşilay Cemiyeti, kuruluş amaçları ve stratejik hedefleri çerçevesinde bağımlılıklarla mücadele etmek amacıyla toplumun b...

29.09.2025

2025-2026 Akademik Yılı Güz 4.Başvuru Dönemi KÜN İngilizce Yeterlik Sınav Takvimi ve Açıklamaları (29.09.2025)

Sınav Takvimi KÜN lisansüstü programlarına 2025-2026 Akademik Yılı Güz Dönemi için 4. başvuru döneminde (26 Eylül 2025-07 Ekim...

Akademik Programlar

Örgün Yüksek
Lisans Programları Uzaktan Yüksek
Lisans Programları Doktora Programları Uluslararası Öğrenci

KÜN Lisansüstü Seminerleri

Tümü

Çok Kutupluluk ve Türkiye

daha fazla

Hallyu ve Kamu Diplomasisi Kore’nin Marka Değerini Artırma Stratejileri

Daha Fazla

Kentsel Gelecek Tasarımı

Daha Fazla

Dr. Hulusi AKAR

daha fazla

Prof. Dr. Kemal Sayar

Daha Fazla

Ebru Koralı

Daha Fazla

KÜN'ü Keşfet

KÜN Yayınları

Kütüphane

Tez ve Yazı Kampı

Sanal Tur

Mustafapaşa

Gastronomi Kapadokya

Kapadokya Araştırmaları

KÜN Sürdürülebilirlik

Hızlı Erişim

Mevzuat ve İş Akışları

Akademik Takvim

Tez Ofisi

Formlar

H1 BAŞLIĞI

  • 50420-Mustafapaşa,Ürgüp/Nevşehir

Akademi

Hakkında

Sosyal Medya

Facebook X-twitter Youtube Instagram Linkedin

Copyright © 2024

Scroll to Top

Lisansüstü Menü